Местные рестораны уже сообщили о полной замене импортных продуктов питания российскими аналогами.

На часть продуктов в России, в частности на хамон, пармезан, трюфели и морские деликатесы, поставляемые из "недружественных" стран, планируется повысить таможенные пошлины до 15%. Подобное решение продвигает Минфин РФ, сообщают российские СМИ.

В настоящее время такие деликатесы в стране-агрессоре облагаются НДС по льготной ставке 10%. Тогда как с начала 2026 года базовая ставка НДС в России выросла с 20% до 22%.

В ходе обсуждения бюджета на 2027–2029 годы в Совете Федерации предложили отменить льготное налогообложение, а дополнительные доходы направить в социальную сферу, которая испытывает существенный дефицит средств.

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Однако у "недружественных" продуктов нашлись сторонники в российском министерстве финансов. Минфин не поддержал повышение НДС на деликатесы и предложил вместо этого увеличить импортную пошлину на них до 15%. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Окончательный перечень продуктов, которые подпадут под новые пошлины, пока не определен. Повышение пошлин предлагается ввести для элитных сыров, таких как пармезан, мясных деликатесов вроде хамона, трюфелей, морских деликатесов и моллюсков (устрицы, омары, лангустины).

В то же время ещё на прошлой неделе московские рестораторы вполне серьёзно заявили, что деликатесов из "недружественных" стран в российских заведениях общественного питания нет, поэтому новые пошлины не должны повлиять на цены в их меню.

Экономика России – последние новости

Кремлевский диктатор Владимир Путин на недавнем саммите в Китае заявил, что экономика России растет быстрее, чем европейская. Между тем украинские Силы обороны всего за две с половиной недели нанесли удары по более чем половине российских нефтеперерабатывающих мощностей. В целом правительство РФ прогнозирует, что в этом году экономика страны вырастет лишь на 0,4%.

Чтобы покрыть военные расходы, Россия продает золото с невиданными со времен дефолта 1998 года темпами. Распродажа золота Центробанком РФ сделала его мировым лидером по сокращению золотых резервов второй квартал подряд.

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