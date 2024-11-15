Трамп о войне РФ против Украины: Это должно прекратиться

Республиканец подчеркнул, что его администрация будет работать настойчиво для поиска решений.

Избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о российско-украинской войне. Республиканец подчеркнул, что ее "надо прекратить" как можно быстрее, цитирует CNN.

Трамп заявил в четверг, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее завершения.

"Мы будем очень настойчиво работать по России и Украине. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться", - сказал он на мероприятии во Флориде, подчеркивая, что гибнут люди.

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"Независимо от того, это солдаты или люди, которые сидят в городах, мы будем работать", - добавил он.

Трамп и Украина - позиция по войне

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен быстро завершить войну в Украине, прибегая к переговорам. Он предлагает, чтобы Киев рассмотрел возможность уступок территорий в пользу России в обмен на мир, и открыто критикует текущую поддержку Украины со стороны США, называя ее чрезмерной.

Трамп также отмечал, что не считает целесообразным масштабную военную помощь Украине, что вызывает беспокойство среди украинских союзников относительно возможного изменения американской политики в случае его возвращения на пост президента.

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