'Продолжим выстраивать отношения': в Китае отреагировали на победу Трампа на выборах

В МИД Китая заявили, что политика Китая в отношении США остается последовательной.

В Министерстве иностранных дел Китая впервые отреагировали на результаты выборов президента США. Спикер ведомства Мао Нин заявила, что Пекин продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном, пишет The Paper.

"Мы продолжим выстраивать китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мира, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Мао Нин во время брифинга.

Спикер МИД Китая подчеркнула, что политика Китая в отношении США последовательна. По ее словам, в Пекине надеятся, что победа республиканца Дональда Трампа не ухудшит отношения между КНР и Штатами.

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Тем не менее главной проблемой в отношениях США и Китая остается обещание Трампа повысить пошлины на китайские товары. Эта торговая война возникла еще в 2018 году.

Отношение Трампа к Китаю

Напомним, что республиканец Дональд Трамп имеет непростые отношения с Китаем. В ходе своей предвыборной кампании в 2016 году политик неоднократно критиковал торговые отношения с КНР. После избрания он стал первым с 1979 года президентом США, который напрямую позвонил президенту Тайваня, что привело еще к большей напряженности между Вашингтоном и Пекином.

После этого в 2018 году между США и Китаем возникла торговая война. Тогда Трамп установил большие тарифы на некоторые товары из КНР, в частности, солнечные батареи.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону республиканец Дональд Трамп говорил о том, что способен разъединить союз России и Китая. Он обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что Штаты допустили это.

Кроме того, Трамп заявлял, что во время своего предыдущего срока на посту президента США почти достиг соглашения с Китаем и РФ о совместной ликвидации ядерного оружия. Он отметил, что ядерное оружие является самой большой угрозой в мире.

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