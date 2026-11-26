Он утверждает, что военные обеих стран поддерживают постоянную связь, а польскую сторону информируют обо всех угрозах.

Украина в режиме реального времени передает Польше информацию об воздушных угрозах со стороны России, а польская сторона подключена к единой системе мониторинга воздушного пространства. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью RMF FM.

Он ответил на вопрос, передавала ли Украина Польше информацию о российских ракетах, которые 20 ноября пересекли польскую границу.

"Между нами постоянно происходит обмен информацией", - заявил Боднар.

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Он утверждает, что военные обеих стран поддерживают постоянную связь, а польскую сторону информируют обо всех угрозах.

Дипломат подтвердил информацию о том, что Варшава обратилась к союзникам с предложением сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины.

"Сейчас этот вопрос рассматривается в столицах. Надеюсь, что решение будет принято. Вскоре мы это узнаем", - сказал Боднар.

По его мнению, если НАТО согласится на предложение Варшавы, российские ракеты и дроны, летящие в направлении Польши, можно будет перехватывать ещё до пересечения границы. Это усилило бы защиту западных регионов Украины и уменьшило бы угрозу для самой Польши.

Российские ракеты

Ранее заместитель главы Министерства обороны Польши Цезарий Томчик рассказал, что Польша обратилась к странам НАТО с просьбой рассмотреть возможность сбивания над Украиной российских ракет, летящих в сторону территории Альянса, но союзники не поддержали такое решение.

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