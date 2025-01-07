По словам республиканца, ситуация может стать намного хуже.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится уже 20 января, заявил, что война России против Украины в дальнейшем может обостриться.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Республиканец раскритиковал тактику действующего президента США Джо Байдена в вопросе войны в Украине.

"Эта война может стать гораздо хуже, чем сейчас", – добавил он.

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В то же время отвечая на вопрос о том, как скоро он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну, Трамп заявил, что не может этого сказать:

"Но я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это будет уместно, если я встречусь после 20-го числа, что я ненавижу, потому что вы знаете, что каждый день гибнут люди – много, много молодых людей гибнут – солдаты".

Он акцентировал, что война РФ против Украины – это война, которой не должно было быть. Трамп также в очередной раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, этой войны не было бы.

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