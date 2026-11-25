Сейчас россияне пускают поезда по одному из двух путей.

Во время украинской атаки 17 ноября железнодорожная ветка Керченского моста также получила существенные повреждения, хоть и не столь фатальные, как автомобильная. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки высокого качества.

Снимки опубликовал канал Dnipro Osint Гарбуз. Паблик "Крымский ветер" детально их проанализировал.

"Вблизи железнодорожной арки фиксируется отсутствие фрагмента крайней части пролета вместе с защитным ограждением. Вероятно, именно этим объясняется факт использования поездами только одного пути – второй, возможно, получил критические повреждения", - пишет канал.

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Паблик констатирует, что железнодорожная ветка, хоть и не обвалилась, как автомобильная, все же не избежала значительных повреждений.

Крымський мост: последние новости

Как писал УНИАН, после повреждения Керченского моста железнодорожное движение по нему, по словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, продолжается лишь в ограниченном объёме, а судоходство через Керчь-Еникальский канал невозможно из-за обрушившейся конструкции, перекрывшей фарватер.

По его оценке, после перекрытия пролива положение Черноморского флота РФ ухудшилось: возможности для манёвра сократились, а деятельность флота всё больше сводится к обеспечению собственного выживания в пределах гавани.

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