Камала Харрис - самая популярная среди восходящих звезд Демократической партии.

Вице-президент США Камала Харрис приобретает все большую популярность среди американских сторонников Демократической партии в "колеблющихся штатах", и это нейтрализует нападки республиканцев на возраст Джо Байдена. Об этом пишет Bloomberg.

Так, согласно опросу Bloomberg News/Morning Consult, проведенному в начале мая, почти половина избирателей одного из таких штатов, 48% говорят, что доверяют Харрис исполнение обязанностей президента, если Байден больше не сможет работать. Этот показатель свидетельствует о самом высоком уровне доверия с момента первого опроса, проведенного в октябре.

"В последние месяцы Харрис ... провела серию громких мероприятий, которые вызывают резонанс у ключевых членов Демократической партии. Они включают исторический визит в клинику для проведения абортов в Миннесоте, обращение к отмене федеральных репродуктивных прав, которое заинтересовало женщин-избирателей, и пылкую речь на мосту Эдмунда Петтуса в Селме, штат Алабама, памятник эпохи гражданских прав. Харрис и администрация также склонялись к детальному описанию ее личной истории и результатов работы на государственной должности", - говорится в статье. Видео дня

Издание напоминает, что республиканцы пытались критиковать пригодность Байдена ко второму сроку, при этом называя Харрис не готовой занять его место. В то же время опрос показывает, что избиратели больше обеспокоены пригодностью 81-летнего Байдена к должности, чем Дональда Трампа, который на четыре года моложе.

"Было бы глупо считать, что избиратели больше не думают о том, кто такой вице-президент и способен ли он взять на себя должность", - сказал политолог Кристофер Девайн.

Несмотря на это, несмотря на рост доверия избирателей к Харрис, она отставала от Трампа на 7 процентных пунктов "в гипотетическом прямом бою, что больше, чем 4-балльное преимущество Трампа над Байденом".

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