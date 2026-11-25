В Кремле не стали отрицать информацию, опубликованную хакерами.

В Кремле не считают нужным придавать значение информации о том, что Россия потеряла не менее 700 тысяч солдат убитыми в войне против Украины. Соответствующее заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции.

Так, у Пескова спросили, знают ли в Кремле о публикациях СМИ, касательно новых данных о российских потерях в войне.

"Единственное, кто может официально оглашать данные о потерях, это Министерство обороны Российской Федерации. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные", - заявил Песков в ответ.

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Потери РФ достигли 700 тысяч убитыми

Как писал УНИАН, ранее беларуские киберпартизаны взломали базу данных Росстата и опубликовали засекреченную статистику смертности в России с начала войны. Сразу несколько журналистских команд, проанализировав эту статистику, независимо друг от друга подсчитали, что потери РФ на фронте в войне против Украины составили 700 тысяч человек только убитыми. И это минимальная планка. Проверка этой статистики по разным параметрам подтвердила, что данные являются настоящими и не могут быть фальсификацией.

По оценке военного аналитика Майкла Кофмана, нынешних темпов набора в российскую армию пока хватает для продолжения войны, однако эффективность таких пополнений снижается, и в будущем Россия может столкнуться с нехваткой штурмовой пехоты.

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