В результате обстрела на объекте возник пожар.

Россия в очередной раз атаковала объект НАК "Нафтогаз Украины". Сегодня ночью вражеский беспилотник поразил газодобывающую инфраструктуру в Полтавской области.

Как сообщила пресс-служба компании, в результате обстрела возник пожар.

"Это не первая атака и, к сожалению, не последняя. Россия делает все возможное, чтобы оставить украинцев без тепла зимой. Последствия этого удара будут оценены, как только позволит ситуация с безопасностью", – отметил и. о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

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Отмечается, что в настоящее время работа объекта приостановлена.

Удары России по объектам "Нафтогаза" – последние новости

Российские захватчики систематически наносят удары по нефтегазовым объектам. Так, 12 ноября Россия атаковала объекты НАК "Нафтогаз" в Черниговской и Днепропетровской областях.

18 ноября российские захватчики атаковали объект "Нафтогаза" в Полтавской области. Сергей Федоренко отмечал, что враг практически ежедневно наносит удары по объектам добычи и распределения газа, от которых зависит тепло в домах украинцев.

22 ноября российские войска нанесли удар авиабомбой по участку газовой службы в Днепропетровской области. В результате атаки ранения получил сотрудник "Нафтогаза", его госпитализировали. Еще двое сотрудников получили контузии.

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