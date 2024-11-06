Опальный политик уверен, что Трампа заставят выделить деньги на поддержку Украины, но вопрос в том, какие это будут суммы.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Пока мировые лидеры поздравляют 47-го президента США с победой, Медведев в Telegram выкатил мысль об "упрямом Трампе".

"У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных сторонников и приживалок - на глупых союзников, на плохие благотворительные проекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду", - заявил Медведев.

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Он уверен, что Трампа заставят выделить деньги на поддержку Украины, но вопрос в том, какие это будут суммы. Медведев назвал нового американского президента упрямым, "но система сильнее".

Дональд Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков, пишет The Hill.

Эта победа делает его первым президентом со времен Гровера Кливленда, который смог выиграть второй срок после перерыва. Кампания 2024 года была насыщенной событиями, в частности из-за судебных процессов против Трампа, попытки на его жизнь и замену демократического кандидата: Джо Байдена заменила Камала Харрис.

Через несколько часов Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах в США во время обращения к своим сторонникам во Флориде.

Во время своей речи перед избирателями Трамп заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.

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