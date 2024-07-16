Нынешний президент США утверждает, что сделал больше, чем любой глава Штатов за долгое время.

Президент США и кандидат на этот пост - демократ Джо Байден, признал, что старый, однако указал на то, что его оппонент - экс-президент, республиканец Дональд Трамп только на несколько лет за него моложе.

Американский лидер в интервью NBC News защищал свое решение продолжить бороться за участие в предвыборной гонке. "Я старый… Но я всего на три года старше Трампа, №1. И №2, моя острота ума была чертовски хороша", - сказал глава Штатов.

Байден утверждал, что "сделал больше, чем любой президент за долгое-долгое время за 3,5 года". "…я готов, чтобы меня судили по этому… Я понимаю, почему люди говорят: "Боже, ему 81 год. Ого. Кем он будет, когда ему будет 83 года или 84 года?" Это законный вопрос", - добавил президент.

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Избирательная гонка запланирована на 5 ноября. Первые теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись в конце июня. По сведениям The Wall Street Journal, действующий глава государства потерпел провал. Журналисты заметили, что президент "заикался" и казался не таким энергичным, как республиканец.

В начале июля западные СМИ выяснили, что 168 влиятельных членов Демократической партии призвали Байдена отказаться от участия в президентской гонке и уступить место другому демократу.

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