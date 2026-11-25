По словам Ушакова, со стороны России с президентом Украины переговоры никто не ведет.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что участие Европы в мирных переговорах с Украиной "не обсуждается". Однако он признал, что Москва поддерживает контакты с представителями некоторых европейских стран, пишут росСМИ.

По словам помощника Владимира Путина, у РФ есть контакты с представителями Евросоюза, но вопрос подключения их к мирным переговорам по Украине не стоит на повестке дня.

"Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они бы хотели войти в переговоры", - сказал Ушаков.

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Помощник Путина также заявил, что со стороны России с президентом Украины Владимиром Зеленским "переговоры никто не ведет".

Кроме того, Ушаков добавил, что РФ не получала отказа от представителей европейских стран по поводу поездки в Москву. По его словам, есть разные публичные заявления от представителей стран ЕС.

ЕС направит сильную команду на новый раунд мирных переговоров

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что следующий раунд мирных переговоров о войне в Украине пройдет при участии сильной европейской команды.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину и отстаивать собственные европейские интересы. Она подчеркнула, что ЕС будет оценивать прогресс на основе действий России, а не её слов.

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