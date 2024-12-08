Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией, - Трамп

По словам избранного президента США, Китай может помочь в прекращении войны в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет заключить мирное соглашение с Россией.

Соответствующее заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social, комментируя события в Сирии. Американский лидер заявил, что Башар Асад сбежал из Сирии под давлением повстанцев, поскольку его покровительница Россия во главе с Владимиром Путиным "больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать".

"Для России вообще не было никаких причин быть там. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно", - отметил Трамп.

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Он также добавил, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии. РФ - из-за Украины и плохой экономики, Иран - из-за Израиля и его боевых успехов.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим. Я хорошо знаю Владимира (на английском Vladimir, вероятно, речь шла о Путине - УНИАН). Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет", - добавил Трамп.

Перспективы мирного соглашения между Украиной и РФ - последние новости

Вечером 7 декабря украинский президент Зеленский прибыл в Париж. Его самолет приземлился в столице Франции в полдень. С 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце принимал президент Франции Эмануэль Макрон. Там состоялась трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Макрона и Трампа. Встреча длилась около 35 минут.

Позже Зеленский раскрыл первые детали встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо", - сообщил Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что Ермак провел встречу, в частности, с советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцем и посланником избранного президента США по Украине Китом Келлогом.

Кроме того, украинская делегация также встретилась с вероятным вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

"Учитывая то, что военные усилия Украины исчерпаны, а ее силы ежедневно уменьшаются, в стране существуют опасения, что период до инаугурации Трампа 20 января может быть чрезвычайно жестоким", - говорится в статье.

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