Территориальный вопрос находится в тупике.

После многочасовых переговоров с Владимиром Путиным американские переговорщики не нашли решения территориального вопроса. Так, в интервью главе немецкого медиахолдинга Матиасу Депфнеру зять американского президента Дональда Трампа и его специальный представитель на переговорах с РФ Джаред Кушнер прокомментировал желание российского диктатора "договориться" с Украиной об отступлении из Донбасса.

"После многих-многих часов общения с Путиным и российской делегацией мы со Стивом (Виткоффом – ред.) пришли к выводу, что территориальный вопрос в настоящее время находится в некоторой тупиковой ситуации", – сказал Кушнер.

Еще одной проблемой, возникшей на переговорах, он назвал вопрос о том, как организовать работу и наладить коммуникацию с Европой. По его мнению, проблемой оказалось то, что "там нет ни одного человека, который бы на самом деле руководил этим процессом".

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Он заявил, что Европа не была включена в переговоры в Абу-Даби, поскольку "Путин видит много провокационных заявлений и действий со стороны Европы и считает, что они не готовы к миру, а стремятся к стратегическому поражению России".

Однако он отметил, что в ходе переговоров не будут приниматься решения "без согласования с Европой и без согласия Украины".

Также он прокомментировал современное положение Украины, отметив изменения последних военных лет, включая потенциал Вооруженных Сил. "Сегодняшняя Украина значительно отличается от Украины до войны", – сказал он.

Он добавил, что Украина должна сохранить и укрепить свои возможности, ведь в будущем Украина станет "ключевой составляющей европейской безопасности, как бы вы это ни называли".

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Напомним, что в этом разговоре Кушнер также высказался о поддержке Украины со стороны США. Он заявил, что Вашингтон поддерживает Украину, в частности предоставляя ей разведывательные данные. А также опроверг давление на президента Украины и украинцев. По его словам, обе стороны хотят завершить войну так, чтобы обеспечить долгосрочный и прочный мир.

Добавим, что, по данным СМИ, администрация Трампа уже отложила все предложения, касавшиеся использования бизнес-сделок в качестве стимула для России, чтобы завершить войну в Украине. А переговорщики Трампа сообщили европейским чиновникам, что корпоративные партнерства больше не являются ключевой частью американского предложения России.

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