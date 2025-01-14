Трамп отметил, что "есть только одна стратегия" прекращения войны.

Избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о планах по завершению войны в Украине и возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны, Трамп сказал Newsmax: "Ну, есть только одна стратегия, и всё зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как всё сложилось, потому что для него всё тоже пошло не совсем удачно".

Говоря о будущей встрече с Путиным, Трамп не назвал предполагаемых сроков, однако отметил, что планирует сделать это как можно скорее после своего вступления в должность.

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"Я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там", - сказал он.

Команда Трампа о войне в Украине

Ранее конгрессмен Майкл Волц, будущий советник по национальной безопасности США, заявил, что подготовка встречи Трампа и Путина уже ведется.

"Мы еще не определили точный формат для этого, но мы над этим работаем. Но я ожидаю по крайней мере телефонного разговора в ближайшие дни или недели", - заявил он.

Также Волц заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы стабилизировать линию фронта, в частности, начать мобилизацию 18-летних.

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