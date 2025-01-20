По словам понтифика, такой способ не сможет решить проблемы.

Папа Римский Франциск отреагировал на план новоизбранного президента США Дональда Трампа по депортации иммигрантов. По его словам, такие намерения являются "позором", пишет CNN.

"Если это правда, то это будет позором, потому что это сделает бедных несчастных, которым нечем заплатить по неоплаченному счету. Так нельзя. Это не способ решать проблемы", - подчеркнул Папа Римский.

В CNN напомнили, что Франциск сделал защиту мигрантов ключевой частью своей работы, настаивая на том, что их следует уважать и интегрировать в общество.

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"Это также тема, которая резонирует лично с Франциском. В своей новой автобиографии Папа вспомнил, как его дедушка, бабушка и отец по отцовской линии планировали в 1927 году отплыть из Италии в Аргентину на корабле "Принцессы Мафальды", который затонул, потеряв много жизней, но в итоге совершил переправу позже", - подчеркнули в материале.

Кроме того, Франциск показал, что готов с критикой относиться к новой администрации Трампа, ведь назначил кардинала Роберта Макелроя следующим архиепископом Вашингтона. Известно, что Макелрой назвал массовые депортации иммигрантов "несовместимыми с католической доктриной".

Также планы депортации раскритиковал и кардинал из Чикаго Блейз Купич, а в 2016 году Франциск предполагал, что тогдашний кандидат в президенты Трамп был "не христианином" из-за своих антииммиграционных взглядов.

Планы Трампа по депортации иммигрантов - последние новости

Ранее Дональд Трамп пообещал, что начнет крупнейшую в истории США операцию по депортации. По его словам, в свой первый день в Овальном кабинете он подпишет исторический ряд указов, чтобы закрыть границу США для нелегальных мигрантов и остановить вторжение в страну.

В то же время издание Bloomberg сообщало, что Трамп на первых этапах планирует депортировать из США миллион мигрантов. Президент США начнет с 1 миллиона людей в США, которые не имеют никаких оснований оставаться в стране из-за того, что они совершили преступления или имеют приказы о депортации.

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