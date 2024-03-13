В американских СМИ предстоящие выборы назвали "матчем-реваншем" между Трампом и Байденом.

Президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения на выборы от своих партий, сообщает CNN.

После того, как главная конкурентка Трампа от республиканцев Никки Хейли объявила о выходе из предвыборной гонки, экс-президент США получил достаточное количество голосов для участия в выборах президента.

Зато победа Байдена в Демократической партии была очевидной. Ведь действующего президента в основном гарантированно выдвигают на второй срок.

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"Ожидается, что их матч-реванш - который долго ожидали, но вряд ли требовали - отразит кампанию 2020 года. Хотя на этот раз Трамп будет баллотироваться под призраком 91 уголовного преступления", - пишет CNN.

Выборы в США: что известно

Накануне Business Insider писали о том, что с приближением президентских выборов в США миллионы американцев планируют эмигрировать из страны. Причина заключается в возможной победе Трампа на выборах.

Зато Bloomberg заявили, что Байден проигрывает Трампу во всех ключевых штатах. Впрочем, значительную часть респондентов беспокоят оба кандидата.

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