Мировые политики публикуют свои поздравления Трампу в социальных сетях.

Мировые политики начали поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США-2024. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написали свои слова поздравления в X (Twitter).

"Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы уже делали это на протяжении 4 лет. С уважением и амбициями, для общего мира и процветания", - написал Макрон в X.

Нетаньяху же назвал результаты этих выборов "историческим возвращением" политика в Белый дом.

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"Ваше историческое возвращение в Белый дом знаменует собой новое начало для Америки и мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой", - подчеркнул Нетаньяху в публикации.

Помимо этого, свое поздравление опубликовал в X генеральный секретарь НАТО Марк Рютте:

"Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего Альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу НАТО".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что США и Британия "как самые близкие союзники" плечом к плечу стоят, защищая общие ценности демократии и свободы.

"От роста и безопасности до инноваций и технологий, я знаю, что особые отношения между Великобританией и США будут продолжать процветать по обе стороны Атлантики в течение многих лет", - отметил он.

Поздравили Трампа с победой на выборах также президент Сербии Александр Вучич и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Они с нетерпением ждут расширения и укрепления взаимоотношений, ради стабильности, роста и мира.

Поздравление также написал премьер-министр Индии Нарендра Моди:

"Сердечно поздравляю моего друга с исторической победой на выборах. Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США".

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