Для обустройства переправ необходимо укрепить подъездные пути с обоих берегов реки, однако даже с этим уже возникают трудности.

Обустройство понтонных переправ через Днепр в Киеве может осложниться из-за сильного течения и колебаний уровня воды. Уже возникают проблемы со строительством насыпей, которые должны служить подъездами к переправам, сообщила народный депутат Оксана Савчук в эфире "Новости.LIVE".

"Течение Днепра – очень непростая вещь. Это река, где уровень воды будет то опускаться, то подниматься. Я просто боюсь, что волнами половину насыпи может смыть", – сказала нардеп.

По её словам, проблемы с обустройством насыпей для подъездов к будущим переправам возникают уже на начальном этапе работ. Она отметила, что для обустройства насыпных понтонных переправ необходимо сначала подготовить основание с обоих берегов реки, на которое можно будет установить конструкции. Однако сделать такие подъезды непросто. Савчук подчеркнула, что недостаточно просто высыпать щебень.

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"Любая капитальная конструкция, связанная с мостом, – это очень дорого. Поэтому, когда мы говорим об 1–2 миллиардах, это не такая уж большая сумма", – отметила Савчук.

По её словам, средства для начала необходимых работ в госбюджете, резервном фонде и Министерстве инфраструктуры есть, но ключевым фактором остаётся возможность принятия быстрых решений.

Понтонные переправы через Днепр в Киеве – последние новости

24 ноября министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил, что в столице начались подготовительные работы по строительству временных мостовых переправ через Днепр, которые должны стать альтернативой существующим мостам. По его словам, речь идет о быстровозводимых полноценных мостовых переходах через реку, которые будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении.

Ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко сообщал, что понтонные мосты – самый быстрый вариант, который можно реализовать и сделать альтернативой шести мостам Киева.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов рассказывал, что понтонные переправы через Днепр в Киеве могут представлять серьезную опасность для автомобилистов в случае российских атак.

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