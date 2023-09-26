Бывший президент США и его фирма ввели в заблуждение банки, страховые компании и других, значительно переоценив его активы и преувеличив его собственный капитал на бумагах.

Во вторник, 26 сентября, суд постановил, что предыдущий президент США Дональд Трамп в течение многих лет прибегал к мошенничеству, строя империю недвижимости, которая привела его к славе и Белому дому.

Об этом пишет Associated Press. Отмечается, что судья Артур Энгорон, рассматривая гражданский иск, поданный генеральным прокурором Нью-Йорка, установил, что бывший президент и его фирма ввели в заблуждение банки, страховые компании и других, значительно переоценив его активы и преувеличив его чистый капитал на бумагах, которые использовались для заключения сделок и обеспечения финансирования.

Решение было принято за несколько дней до начала судебного разбирательства без участия присяжных по иску генерального прокурора Летиции Джеймс.

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"Помимо простого хвастовства своим состоянием, Трамп, его компания и ключевое руководство неоднократно лгали о доходах в своих годовых финансовых отчетах, пожиная плоды, такие как выгодные условия кредита и более низкие страховые взносы, обнаружил Энгорон. Это стало нарушением закона, сообщил судья, отклонив утверждение Трампа о том, что оговорка в финансовых отчетах освобождает его от любых противоправных действий", – говорится в материале.

Прокуратура Манхэттена рассматривала возможность возбуждения уголовного дела против Трампа, но отказалась сделать это, вынудив генерального прокурора Летицию Джеймс подать в суд на Трампа и потребовать наказания, которое могло бы помешать ему и его семье вести дела в штате.

Теперь ожидается, что судья Энгорон проведет судебное разбирательство без участия присяжных, которое начнется 2 октября, прежде чем принять решение по остальным претензиям прокурора и любым наказаниям, которые он может вынести.

"Джеймс требует 250 миллионов долларов штрафа и запрет Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, его родном штате. По словам Энгорона, суд может продлиться до декабря. Адвокаты Трампа просили судью отклонить дело, но он отказался. Они утверждают, что прокурор не имела права подавать иск, поскольку нет никаких доказательств того, что общественность пострадала от действий Трампа. Они также утверждали, что многие обвинения в иске были ограничены сроком давности", – подчеркнули журналисты.

Дела Трампа

Сейчас американские правоохранители расследуют сразу несколько дел в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Среди обвинений как мошенничество, незаконное хранение секретных документов, так и вмешательство в выборы 2020 года.

В апреле 2023 года Трампа арестовывали – он прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена и находился под стражей полиции перед ожидаемым предъявлением обвинений. Пробыл он там недолго.

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