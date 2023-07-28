Его прихвостни должны были уничтожить файлы, которые могут быть доказательствами в деле.

45-му президенту США Дональду Трампу выдвинули новые обвинения в деле о незаконном хранении секретных документов, сообщает Sky News.

Прокуроры обвиняют Трампа в том, что он попросил со своего камердинера Уолта Науту и менеджера по недвижимости Карлоса Де Оливейру уничтожить файлы, которые могут быть доказательствами в деле против него.

В обвинительном заключении утверждается, после того, как следователи ФБР и Министерства юстиции посетили его в июне прошлого года, чтобы забрать секретные документы, которые он взял с собой после того, как покинул Белый дом, бывший президент США попросил своих подчиненных удалить записи с камер видеонаблюдения. На записях, как заявили прокуроры, было зафиксировано, как Наута перемещает ящики с документами в хранилище и выносит их из него, в том числе за день до визита ФБР.

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Де Оливейра, по версии следствия, сказал другому сотруднику, что нужно удалить сервер с записями безопасности. Когда сотрудник сказал, что не знает, как это сделать, и не уверен, что имеет на это право, Де Оливейра якобы спросил: "Что мы будем делать?".

После того, как появились новые пункты обвинения, Трамп сказал Fox News, что его "преследуют".

Дело против Трампа относительно секретных документов - это надо знать

10 июня прокуроры обнародовали обвинительное заключение в отношении 45-го президента США Дональда Трампа по новому делу.

По версии следствия, Трамп забрал в свое имение в Мар-а-Лаго множество файлов и документов, которые остались у него со времен его пребывания на посту президента. Среди этих документов были и очень конфиденциальные. Всего экс-президента обвиняют по четырем десяткам пунктов.

В свое оправдание Трамп сказал, что причиной хранения секретных документов было то, что они перемешались с его личными вещами, а на то, чтобы разобрать коробки, нужно время.

Суд по делу начнется в мае 2024 года, за несколько месяцев до выборов в США.

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