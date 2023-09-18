Он уверяет, что имеет хорошие отношения с президентом Украины.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался подробно рассказывать, как именно планирует "закончить" войну в Украине, если победит на выборах.

В интервью NBC он заявил, что потеряет все свои козыри, если раскроет детали плана. "Но я бы сказал Путину определенные вещи. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому, с которым у меня хорошие отношения", - сказал Трамп.

На вопрос о том, будет ли он настаивать на заключении сделки, которая позволит Путину сохранить оккупированные территории, он ответил: "Нет, нет, нет, нет. Я бы заключил справедливую сделку для всех. Нет, я бы сделал ее справедливой".

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В случае победы он намерен "затащить в комнату" президентов Украины и России, чтобы договориться с ними.

Скандальные заявления Трампа о войне

Как известно, в начале российского полномасштабного вторжения в Украину Трамп оправдывал Путина, пытаясь доказать, что тот не хотел войны. При этом он назвал действия Путина "гениальным актом".

Трамп убежден, что украинцам стоило отказаться от оккупированного Крыма или стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить полномасштабную войну.

Когда он объявил об участии в президентских выборах, то пообещал закончить войну в Украине за сутки.

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