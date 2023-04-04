Трамп ждет предъявления обвинений.

В Соединенных Штатах Америки арестовали бывшего президента страны Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, во вторник, 4 марта, Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена в нижнем Манхэттене, где был арестован и находится под стражей полиции перед ожидаемым предъявлением обвинений.

Ожидается, что во время ареста у Трампа должны взять отпечатки пальцев. Пока неизвестно, будет ли сделано его фото (вероятно, речь идет о так называемом "магшоте" – фотографии, которую делают, когда человек под арестом – ред.).

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После этого Трампа доставят в зал суда, где ему предъявят обвинения. Отмечается, что это будет сюрреалистический и исторический момент для США.

В то же время прогнозируется, что после ареста на Трампа не наденут наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов.

Обвинения против Трампа

В конце марта большое жюри присяжных суда Манхэттена выдвинуло обвинение экс-президенту США Дональду Трампу. Дело касается схемы выплаты за молчание и сокрытие фактов, связанных со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлз, имевших место перед выборами 2016 года.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны предъявили уголовные обвинения.

СМИ отмечают, Трамп все же сможет баллотироваться на президентские выборы 2024 года, даже если будет иметь судимость. Его советники предсказывают, что это может даже помочь ему выиграть гонку.

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