Всего экс-президенту предъявлено обвинения по четырем разным делам.

Бывшему президенту США Дональду Трампу в четвертый раз за этот год было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Новые пункты касаются давно расследуемого дела о создании "преступной организации", направленной на отмену результатов выборов 2020 года.

Как сообщает CNN, обвинительное заключение от окружного прокурора одного из округов штата Джорджия содержит перечень из 18 подозреваемых, где Трампа рассматривают как главу группы заговорщиков. Всего же по этому делу уже объявлено 41 обвинение в отношении 30 соучастников.

CNN отмечает, что обвинения от штата Джорджия значительно тяжелее и масштабнее тех, которые ранее Трампу объявил федеральный спецпрокурор Джек Смит.

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Согласно новому обвинению все 19 фигурантов должны добровольно сдаться правоохранителям до 25 августа. Прокурор отметил, что всех их планируют судить в рамках одного общего процесса, а не в одиночку. Суд планируют начать в течение ближайших шести месяцев.

В чем обвиняют Трампа

Обвинительный документ, обнародованный в Джорджии в понедельник, предлагает широкое обвинение в поведении Трампа после выборов 2020 года. В нем перечислено большое количество способов, которыми Трамп пытался отменить результаты выборов, принесших ему поражение от Джо Байдена.

В частности документ содержит печально известный телефонный разговор Трампа с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером, в котором тогда еще действующий президент просил Раффенспергера "найти" голоса, необходимые ему для победы в штате. Также среди "подвигов" Трампа, которые расследуют прокуроры, - попытка задействовать фальшивых выборщиков и письмо от сентября 2021 года, которое он снова направил Раффенспергеру, призывая его отменить результаты голосования штата в 2020 году.

Прокуроры говорят, что преступные действия, вокруг которых построено обвинение, включают, в частности, предоставление ложных показаний, представление фальшивых документов и подделок, выдачу себя за должностных лиц, компьютерные взломы и попытки повлиять на свидетелей.

Например, команда Трампа ввела в заблуждение государственных чиновников в Джорджии, организовала фальшивых выборщиков, преследовала коллегу по выборам Руби Фриман и взломала избирательное оборудование в сельской местности округа Кофи в Джорджии.

Обвиняемые лица

Кроме Дональда Трампа по делу проходят еще 18 человек:

Руди Джулиани - адвокат Трампа,

Марк Медоуз - глава аппарата Белого дома,

Джон Истман - адвокат Трампа,

Кеннет Чезебро - адвокат, поддерживающий Трампа,

Джеффри Кларк - высокопоставленный чиновник Министерства юстиции,

Дженна Эллис - адвокат кампании Трампа,

Роберт Чили - адвокат, который продвигал заявления о мошенничестве на выборах,

Майк Роман - представитель кампании Трампа,

Дэвид Шафер - председатель Республиканской партии Джорджии и фальшивый избиратель,

Шон Стилл - фальшивый избиратель Республиканской партии,

Стивен Ли - пастор, связанный с запугиванием сотрудников избирательной группы,

Харрисон Флойд - лидер движения Black Voices for Trump,

Тревиан Кутти - публицист, связанный с запугиванием сотрудников избирательной группы,

Сидни Пауэлл - адвокат кампании Трампа,

Кэти Лэтэм - фальшивый выборщик от Республиканской партии, связанный с вмешательством в процедуру голосования в округе Кофи,

Скотт Холл - причастен к нарушению избирательной системы округа Кофи,

Мисти Хэмптон - супервайзер по выборам в округе Кофи,

Рэй Смит - адвокат кампании Трампа.

Реакция Трампа

Адвокаты Трампа раскритиковали обвинение, заявив, что приведенные факты поданы "односторонне", а факт выдвинутых обвинений в целом они считают "шокирующим и абсурдным".

Сам Трамп заявил о политическом преследовании из-за его намерения принять участие в президентских выборах 2024 года, подготовка к который уже фактически началась.

"Это политически инспирированное обвинение, которое могло быть выдвинуто около трех лет назад, было разработано для размещения прямо в разгар моей политической кампании", - сказал Трамп в комментарии Fox News Digital.

Трамп сказал, что окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис "должен сосредоточиться на людях, которые сфальсифицировали президентские выборы 2020 года, а не на тех, кто требует ответа относительно того, что произошло".

Следует отметить, что новое обвинение касается уже четвертого отдельного дела. В частности его обвиняют в незаконном хранении секретных документов, в уплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года, организации штурма Капитолия в январе 2021 года. Также есть отдельное дело о попытке отменить результаты выборов, которое расследует федеральный прокурор, а не прокурор штата Джорджия, о чем говорилось выше.

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