Основная задача трех батарей ЗРК – это защита критической инфраструктуры Польши вблизи с нашей границей.

Германия начала переброску систем противовоздушной обороны Patriot в Польшу. Первые солдаты выдвинутся из ФРГ уже сегодня, 16 января. Они будут защищать в том числе перевалочный пункт для поставок военной и гуманитарной помощи в Украину.

Такой информацией поделилось издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, первые солдаты, которые будут работать с Patriot на территории Польши, уже выдвинулись из Бад-Зюльце, Мекленбург-Передняя Померания. В ближайшие дни передислоцируют все три ЗРК. Задача этих систем ПВО — защита критической инфраструктуры Польши вблизи границы с Украиной.

Patriot на территории соседней страны также будут прикрывать перевалочный пункт, где сгружается гуманитарная и военная помощь нашему государству. Представители Бундесвера в течение последних недель обследовали территорию товарного склада в Замостье, куда доставляют грузы для Украины. Он расположен в 30 километрах от границы. Согласно плану ВВС Германии, в Польше будут дислоцироваться 600 солдат для обслуживания трех ЗРК.

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Размещение Patriot в Польше

Германия предложила отправить в Польшу свои ЗРК после инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводув во время массированного обстрела Украины российскими оккупантами 15 ноября.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил Берлину направить Patriot в Украину. По его словам, это позволило бы защитить воздушное пространство сразу двух стран. Как сообщили в Spiegel, в правительстве ФРГ такое заявление вызвало раздражение, и в результате Германия отказалась. Однако позже она одобрила передачу батареи Patriot Украине.

Польша официально согласилась на размещение комплексов ПВО на своей территории для защиты воздушного пространства 21 ноября 2022 года.

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