В польском правительстве рассказали, где бы хотели разместить дополнительные ракетные установки Patriot.

Польша приняла предложение немецкого правительства о передаче зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты своего воздушного пространства.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, Варшава хочет разместить противоракетную систему Patriot на границе с Украиной.

"Я с удовольствием принял предложение министра обороны Германии по размещению дополнительных ракетных установок Patriot в нашей стране. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена на границе с Украиной", - заявил Блащак.

Видео дня

Падение ракеты в Польше

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство. Сейчас Германия имеет 12 ЗРК Patriot, два из которых расположены в Словакии.

Это предложение, скорее всего, является следствием массированной ракетной атаки россиян по Украине 15 ноября. В тот день российские террористы выпустили по нашему государству около сотни ракет.

Во время этой атаки в польском селе Пшеводув у границы с Украиной упала ракета, что привело к погибли двух людей.

Как впоследствии выяснили в НАТО, это была ракета украинской системы ПВО. Однако в Альянсе ответственность за этот инцидент возложили на Россию, которая обстреливала критическую инфраструктуру Украины.

Системы Patriot - что известно

УНИАН ранее уже рассказывал, что собой представляет зенитный ракетный комплекс Patriot. Ее производит компания Raytheon. На вооружении США он состоит с 1970-х годов, однако до сих пор остается основным ЗРК для Соединенных Штатов и ряда стран НАТО благодаря регулярным модернизациям. Самой современной версией является MIM-104 Patriot PAC-3, которую приняли на вооружение в 2001 году. Благодаря ракете PAC-2 он может уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км.

Следует отметить, что фактически этот ЗРК является лишь частью противовоздушной обороны, который для своей полноценной работы должен получать данные от самолетов типа AWACS и спутников.

Вас также могут заинтересовать новости: