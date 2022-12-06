По словам главы Минобороны Польши, размещение Patriot на западе Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия отказалась передавать обещанные Варшаве системы противовоздушной обороны Patriot Украине.

Как Блащак отметил в Twitter, он провел разговор с Министерством обороны ФРГ. По его словам, он "с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины".

"Размещение Patriot на западе Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев", – отметил Блащак.

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Министр обороны добавил, что его страна совместно с Германией приступают к мероприятиям по размещению систем Patriot в Польше и подключению их к польской системе командования.

Передача Украине систем Patriot: что известно

После падения ракеты в польськом селе Пшеводув во время атаки РФ по Украине в ноябре 2022 года Германия предложила Польше передать ей системы ПВО Patriot.

Позднее польский министр обороны Мариуш Блащак выступил с предложением разместить установки на территории Украины. Он отметил, что передача комплексов поможет защитить Украину от дальнейших жертв и обесточений в результате российских обстрелов.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты польско-украинского приграничья.

В начале декабря 2022 года стало известно, что Германия хочет передать Польше 8 единиц ПВО Patriot. Тогда польский министр обороны Мариуш Блащак снова призвал Берлин разрешить расположить их в Украине.

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