Такое заявление в Польше сделали после массированного ракетного удара РФ по Украине.

Министр обороны Польщи Мариуш Блащак предложил Германии передать обещанные его стране батареи универсального средства противовоздушной обороны Patriot Украине.

Как отметил польский министр в Twitter, передача комплексов поможет защитить Украину от дальнейших жертв и обесточений в результате российских обстрелов.

"После последних ракетных атак России я обратился к Германии, чтобы передать предложенные Польше батареи Patriot Украине и развернуть их на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточений и повысит безопасность на нашей восточной границе", – подчеркнул Блащак.

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Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября российская стратегическая авиация выпустила десятки ракет по Украине. Сразу в нескольких областях сработала система противовоздушной обороны.

Под атаку попал и Киев. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, атака унесла жизни трех человек. Более десятка были ранены.

Как позже отметили в Воздушных силах ВСУ, Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". 51 ракету удалось сбить.

Из-за ракетного удара президент Украины Владимир Зеленский инициировал безотлагательный созыв Совбеза ООН.

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