Министр обороны Польщи Мариуш Блащак предложил Германии передать обещанные его стране батареи универсального средства противовоздушной обороны Patriot Украине.
Как отметил польский министр в Twitter, передача комплексов поможет защитить Украину от дальнейших жертв и обесточений в результате российских обстрелов.
"После последних ракетных атак России я обратился к Германии, чтобы передать предложенные Польше батареи Patriot Украине и развернуть их на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточений и повысит безопасность на нашей восточной границе", – подчеркнул Блащак.
Ракетный удар по Украине 23 ноября
23 ноября российская стратегическая авиация выпустила десятки ракет по Украине. Сразу в нескольких областях сработала система противовоздушной обороны.
Под атаку попал и Киев. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, атака унесла жизни трех человек. Более десятка были ранены.
Как позже отметили в Воздушных силах ВСУ, Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". 51 ракету удалось сбить.
Из-за ракетного удара президент Украины Владимир Зеленский инициировал безотлагательный созыв Совбеза ООН.