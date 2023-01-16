Общевоенные учения возобновлены после перерыва, длившегося почти год.

В воскресенье, 15 января, в Германии началась боевая подготовка украинских сил при участии американских военных.

В течение следующих пяти-восьми недель здесь пройдет тренировку батальон из около 500 военнослужащих, пишет AP со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Целью общевойсковых учений является улучшение подготовки украинских сил к наступлению или противодействию любому всплеску атак России. В частности, будут отточены навыки передвижения и координирование действий подразделений размером до роты и батальона в бою с использованием комбинированной артиллерии, бронетехники и наземных сил.

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Милли убежден, что комплексная подготовка в сочетании с набором нового оружия, артиллерии, танков и других транспортных средств, которые следуют в Украину, будет ключом к тому, чтобы украинские защитники могли вернуть территорию, захваченную Россией.

"Эта поддержка действительно важна для того, чтобы Украина могла защитить себя. И мы надеемся, что сможем сделать все здесь в короткий срок", – сказал Милли.

В понедельник, 16 января, Милли планирует посетить учебный полигон Графенвер (Бавария, Германия), где проходят тренировки. По его словам, он хочет убедиться, что обучение идет по плану и проверить, нужно ли еще что-то. Также намерен убедиться, что тренировки хорошо согласуются с поставками оборудования. По словам Милли, обещанное вооружение и техника должны быть доставлены в Украину в такие сроки, чтобы недавно подготовленные силы смогли их использовать "где-то до весенних дождей".

Обучение украинских военных при участии армии США - что стоит знать

С 2014 года США активно привлекаются к тренировке украинских военных. В частности, общевойсковые учения проходили в феврале, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину. С началом большой войны национальная гвардия США и силы специальных операций, привлеченные к тренировкам в Украине, покинули страну.

На протяжении последних месяцев усилия США были сосредоточены на проведении тренировок с тем оружием и оборудованием, которое было передано Киеву. США уже обучили более 3100 украинских военнослужащих за время полномасштабной войны.

В январе было решено возобновить общевойсковую подготовку. Она будет проходить на американских полигонах в Германии, тренировать украинских воинов будут солдаты 7-го учебного командования Сухопутных войск США в Европе и Африке. По этой программе США планируют ежемесячно обучать около 500 украинских военнослужащих.

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