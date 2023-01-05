Кроме того, США намерены поставить Украине БМП М2 Bradley, а Германия — БМП Marder.

Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot.

Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Отмечается, что во время разговора лидеры государств обменялись мнениями относительно "агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины" и подтвердили свою поддержку суверенитета и независимости Украины, а также "непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом агрессии России".

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"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько будет нужно. Для этого США намерены поставить Украине БМП М2 Bradley, а Германия — БМП Marder", - рассказали в Белом доме.

Уточняется, что обе страны планируют тренировать украинских военных на соответствующих системах.

Также Байден и Шольц подтвердили свое намерение и в дальнейшем поддерживать насущную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны.

Напоминается, что в конце декабря США объявили о передаче Украине батареи зенитных ракет Patriot.

Поэтому Шольц отметил, что Германия передаст Украине дополнительную батарею комплексов Patriot.

Помощь Украине от Германии

Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно. Последний раз он был обновлен 15 декабря 2022 года. Тогда власти Германии передали украинской стороне ракеты для ПВО IRIS-T.

Также в конце декабря сообщалось, что Германия передала восемь генераторов для Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

ЗРК Patriot для Украины

21 декабря 2022 года в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошел ЗРК Patriot.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, предоставление Украине системы ПВО Patriot - это психологический перелом, который свидетельствует, что еще одно табу на поставки оружия ВСУ снято.

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