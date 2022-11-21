Ранее правительство Германии предложило истребители Eurofighter для патрулирования воздушного пространства Польши.

Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство.

Как сообщает Reuters, об этом заявила СМИ министр обороны Кристин Ламбрехт. Ранее правительство Германии уже заявило, что предложит истребители Eurofighter для патрулирования воздушного пространства Польши после инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводув недалеко от границы с Украиной.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства нашими истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot", – сказала Ламбрехт.

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Сейчас Германия имеет 12 ЗРК Patriot, два из которых дислоцируются в Словакии.

Падение ракеты в Польше

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. За почти 4 часа оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет.

В тот же день в Польше, недалеко от границы с Украиной, в селе Пшеводув упала ракета. В результате удара погибли два человека.

В НАТО заявили, что не имеют подтверждений подготовки Россией умышленной ракетной атаки на Польшу.

По словам Генсека, в селе Пшеводув упала ракета украинской системы ПВО, однако ответственность за это несет Россия, которая обстреливала украинские города и критическую инфраструктуру в Украине.

Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские правоохранители пока не имеют данных, которые позволили бы точно установить, откуда была выпущена ракета.

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