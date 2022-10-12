Вальдемарас Сарапинас отметил, что российские пропагандисты пытались запустить фейк об эвакуации иностранных посольств из Киева.

Иностранный дипломат опроверг информацию о "побеге" из Киева. Дипломатические учреждения не будут покидать столицу Украины из-за ракетной атаки россиян.

Об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас в комментарии LRT.

"Мы точно не планируем, постоянно поддерживаю связь с посольствами других стран, прежде всего европейскими, с послами, точно таких планов ни у кого нет", - заявил дипломат.

Видео дня

Он напомнил, что росСМИ пытались запустить "утку", что иностранные посольства якобы эвакуируются из Киева.

"Это абсолютная неправда", - заверил Сарапинас.

Ракетные удары по Украине - что известно

10 октября оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

При этом посольство США призвало американских граждан покинуть территорию Украины после массированных ракетных ударов России. Дипломаты заявили, что удары России по Украине представляют прямую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, известно, что во время массированного удара по Киеву российские ракеты попали в районы, где расположены иностранные дипучреждения. Пострадало здание визового отдела консульства Германии и посольства Румынии.

После этого появилась информация о том, что якобы иностранные государства эвакуируют свои дипломатические учреждения из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: