Кроме того, одна из ракет взорвалась вблизи посольства Румынии.

Во время массированного удара по Киеву российские ракеты попали в районы, где расположены иностранные дипучреждения. Пострадало здание визового отдела консульства Германии и посольства Румынии.

О повреждении здания немецкого консульства сообщил бывший глава Фонда Белля в Киеве Сергей Сумленный.

Он опубликовал несколько снимков поврежденного здания и публично обратился к канцлера Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналени Бербок.

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"Может вы хотите отправить пару танков "Леопард" и проверить ситуацию на месте?",- спросил он.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску сообщил, пострадавшее здание посольства страны в Киеве.

"Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности несмотря на то, что один удар был нанесен всего в 850 метрах от его здания", – говорится в сообщении.

Он также решительно осудил ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, напомнив, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права и привело к человеческим жертвам.

Массированный удар по территории Украины: основная информация

Ракетный террор рашистов начался утром 10 октября и продолжается до сих пор. Оккупанты обстреляли более десяти крупных городов.

Взрывы зафиксированы в Львовской области, Харькове, Хмельницком, Житомире, Днепре, Кривом Роге и других населенных пунктах. Атаки привели к отключению электричества и водоснабжения.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, цель россиян — уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы, чтобы граждане страны замерзали во время холодов.

Часть ударов совершили по Киеву. "Прилеты" зафиксированы в Шевченковском районе столицы. На текущий момент известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждено здание филармонии, музеи Ханенко и Шевченко.

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