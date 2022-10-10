Сейчас персонал посольства Румынии в безопасности.

В Киеве у здания посольства Румынии взорвалась российская ракета.

Об этом сообщил глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

"Сейчас персонал посольства Румынии в безопасности несмотря на то, что один удар был нанесен всего в 850 м от его здания", - сообщил он.

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Также Ауреску решительно осудил ракетные удары РФ по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах.

Напомним, во время массированного удара по Киеву российские ракеты попали в районы, где расположены иностранные дипучреждения. Пострадало здание визового отдела консульства Германии.

Россия ударила по Киеву ракетами 10 октября

Утром РФ массированно обстреляла Киев и ряд других украинских городов. В частности, часть ударов совершили по Киеву. "Прилеты" зафиксированы в Шевченковском районе столицы. На текущий момент известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Повреждено здание филармонии, музеи Ханенко и Шевченко.

В Генштабе ВСУ сообщили, что удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода. По состоянию на 12:00 10 октября было выпущено 83 ракеты.

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