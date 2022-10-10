Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и инфраструктуре, говорят в ведомстве.

Посольство США призвало американских граждан покинуть территорию Украины после массированных ракетных ударов России 10 октября.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В посольстве отметили, что РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре, а также по государственным объектам в Киеве и других украинских городах.

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Посольство США заявляет, что удары России по Украине представляют прямую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

"Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и инфраструктуре. Посольство призывает граждан США найти укрытия на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно", - говорится в сообщении.

Массированный обстрел Украины 10 октября: что известно

Утром 10 октября Россия нанесла ракетные удары по многим городам Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что рашисты выпустили 75 ракет, 41 из которых сбили силами ПВО.

В Киеве зафиксированы "прилеты" в Шевченковском и Соломенском районах. Повреждено здание филармонии, музеи Ханенко и Шевченко. Станции метро в столице работают как укрытия. Известно о 5 убитых и 12 раненых жителях Киева.

Удары также оккупанты совершили по Харькову, Днепру, Житомиру и Хмельницкому.

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