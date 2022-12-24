Владимиру Путину снова не удалось дожать Александра Лукашенко, чтобы тот направил свои войска против Украины. Но если Путин решится на удар по Украине оттуда, Лукашенко ничем ему помешать не сможет.

Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Минске договорились о проведении "совместных маневров" в первой половине февраля 2023 года. Это может указывать на подготовку нового наступления на Киев.

Об этом публицист и политолог Андрей Пионтковский рассказал в эфире телеканала Freedom говоря о том, чего ждать по итогам встречи лидеров этих двух стран.

Эксперт считает, что Путину снова не удалось дожать Лукашенко, чтобы тот направил свои войска против Украины. Однако некоторые договоренности все же были достигнуты.

"На встрече в Минске, как всегда, Путин его не дожал. Он не заставил его дать обещание отправить беларуские войска против Украины и присоединиться к плану России похода на Киев. Но две уступки он из него выжал. Первое - они сообщили о начале совместных российско-беларуских маневров в первой половине февраля 2023 года. Вы же помните, чем закончились их совместные маневры в первой половине января 2002 года", - говорит Пионтковский.

Он считает, что территория Беларуси оккупированна, и если Путин решится на удар по Украине оттуда, Лукашенко ничем ему помешать не сможет. Но свои войска беларуский диктатор посылать все равно не будет из-за страха, что они развернут оружие против него же.

Также Пионтковский отметил, что Путин якобы передал Беларуси ядерное оружие, чтобы в случае его применения перенести вину за это с себя на Беларусь.

"Второе, что еще более экзотическое, он заставил Лукашенко публично поблагодарить Путина за то, что теперь беларуские пилоты будут сидеть за рулем каких-то бывших советских самолетов с ядерным оружием на борту. Слово "ядерное" они испугались произнести, назвав его "специальными боеприпасами"", - говорит Пионтковский.

Он напомнил, что таким образом Путин возвращается к ядерному шантажу, только в этот раз он будет прикрываться "обезьяной с гранатой" в виде лидера Беларуси Лукашенко. По словам эксперта, таким сценарием Россия вовторяет 2014 год, когда из ее "Бука" был сбит пассажирский самолет рейса MH17.

"Я уже говорил о том, что Путину сказали, что его просто убьют, если он использует ядерное оружие, и он заткнулся с ядерным шантажом. Но вот этим заявлением он снова пытается заняться ядерным шантажом, но смотрите в какой извращённой форме - пугать из-за спины Лукашенко. То есть он проводит какую мысль: мол вот я дал ядерное оружие Лукашенко, так что если на Украину или на страны НАТО упадет какая-нибудь ядерная ракета, так это не я, я ни при чем, это обезьяна с гранатой. Он повторяет ту же ситуацию с "Буками" у так называемых донецких повстанцев в 2014 году", - говорит Пионтковский.

Политолог добавил, что таким образом Лукашенко подставил свою страну и ее жителей под возможный ответной ядерный удар.

"Но еще раз повторяю - это все в области шантажа, Путин и на это не решится. Но это его старая мысль была. Это называется "операция по фальшивым флагом" - ждите ядерного удара, но не от меня, а от Лукашенко", - сказал Пионтковский.

Встреча Лукашенко и Путина

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент РФ Владимир Путин посетил Минск. Это произошло впервые с 2019 года. На встречу с беларуским диктатором Александром Лукашенко с ним приехали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

После встречи Лукашенко заявил, что на боевое дежурство вышли переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что на встрече Путина и Лукашенко критические для Украины решения не принимались. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путин давил на Лукашенко, чтобы тот направль беларуские войска на войну против Украины, но в Минске не хотят воевать.

Но аналитики Института изучения войны считают маловероятным непосредственное участие Беларуси в войне с Украиной. Лукашенко, скорее всего, отказал Путину в дальнейших интеграционных уступках.

Кстати, сегодня, 24 декабря, беларуский диктатор Александр Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом. С Владимиром Путиным он не виделся аж 5 дней.

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