Это вооружение Беларуси передала Россия.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на на боевое дежурство вышли переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер".

Как сообщает "Милитарный", об этом Лукашенко заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, армия Беларуси уже поставила на боевое дежурство российский зенитный комплекс С-400 и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

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"Беларусь поставила на боевое дежурство переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер", – заявил Лукашенко.

Переговоры Лукашенко и Путина

19 декабря президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл в Минск на встречу с Александром Лукашенко.

Аналитики Института изучения войны заявили, что, вероятно, это попытка Путина создать информационные условия для нового этапа войны против Украины. Кроме того, не исключалась возможность и наступления со стороны Беларуси.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что во время своего визита Путин давил на Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну против Украины, но в Минске не хотят воевать.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в 00:59 (23:59 по Киеву) из Национального аэропорта "Минск" вылетел самолет Путина.

Аналитики ISW считают, что непосредственное участие Беларуси в войне против Украины маловероятно. Александр Лукашенко, скорее всего, отказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

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