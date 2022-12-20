Как уверяет глава МИД, на состоявшейся накануне встрече ничего драматического для Украины не произошло.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко критические для Украины решения не принимались.

"Встреча Путина и Лукашенко - это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы располагаем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-то критические решения. Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских вооруженных сил. По сути, можем говорить, что уже ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находится под контролем Российской Федерации, и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы", - сказал Кулеба во время онлайн-брифинга.

В то же время, как уверяет глава МИД, "ничего драматичного, по крайней мере из того, что нам известно пока, на этой встрече не произошло".

Видео дня

Также он сказал, что "насколько известно, в скором времени планируется еще одна встреча Путина и Лукашенко".

"Что бы ни происходило, мы уже научены, мы уже битые, и имеем жизненный опыт, поэтому мы готовы к любым сценариям. О чем бы там они между собой ни договаривались, Украина к этому готова", - заявил Кулеба.

Встреча Путина и Лукашенко в Беларуси 19 декабря

18 декабря командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Путин едет на встречу с Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

19 декабря в Минске состоялась встреча Лукашенко и Путина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что во время визита в Минск российский диктатор Владимир Путин давил на Александра Лукашенко, чтобы тот разрешил направить беларуские войска на войну против Украины.

Аналитик Института изучения войны отметили, что Александр Лукашенко, скорее всего, отказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.