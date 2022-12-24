Диктаторы не виделись всего 5 дней.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко прилетел в РФ с рабочим визитом. С Владимиром Путиным он не виделся аж 5 дней.

Как сообщают подконтрольное режиму агентство БелТа а Telegram-канал "Пул Первого" для самопровозглашенного президента РБ россияне подготовили культурную программу.

Предполагалось, что Лукашенко вместе с Путиным поедут в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где сейчас проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Впрочем, на фотографиях с ЦПК Путина не видно.

Видео дня

Лукашенко знакомится с работой центра, а после экскурсии диктаторы обсудят дальнейшие перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Встречи Путина и Беларуси

Вчера стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря поедет в Россию с рабочим визитом на несколько дней.

Визит Лукашенко состоится через несколько дней после последней встречи с президентом РФ. 19 декабря, впервые с 2019 года, президент РФ Владимир Путин посетил Минск. На встречу с Лукашенко с ним приехали министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Экс-сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов предположил, что в Беларуси возле самолета с Лукашенко встречался не Путин, а его двойник.

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