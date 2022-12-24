Беларуский диктатор Александр Лукашенко прилетел в РФ с рабочим визитом. С Владимиром Путиным он не виделся аж 5 дней.
Как сообщают подконтрольное режиму агентство БелТа а Telegram-канал "Пул Первого" для самопровозглашенного президента РБ россияне подготовили культурную программу.
Предполагалось, что Лукашенко вместе с Путиным поедут в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где сейчас проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси. Впрочем, на фотографиях с ЦПК Путина не видно.
Лукашенко знакомится с работой центра, а после экскурсии диктаторы обсудят дальнейшие перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.
Встречи Путина и Беларуси
Вчера стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря поедет в Россию с рабочим визитом на несколько дней.
Визит Лукашенко состоится через несколько дней после последней встречи с президентом РФ. 19 декабря, впервые с 2019 года, президент РФ Владимир Путин посетил Минск. На встречу с Лукашенко с ним приехали министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.
Экс-сотрудник КГБ и разведки РФ Сергей Жирнов предположил, что в Беларуси возле самолета с Лукашенко встречался не Путин, а его двойник.