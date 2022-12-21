Усиление давления России на Беларусь уменьшает пространство для маневра Лукашенко.

Кремль давит на белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы он пошел на требования России и не смог маневрировать.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW) усиление давления России на Беларусь уменьшает пространство для маневра Лукашенко, который из всех сил пытается избежать уступок Кремлю.

В ISW отмечают, что российские оккупанты, вероятно, будут управлять системами С-400 с территории Беларуси. Впрочем, несмотря на развертывание в СБ российских танков, эксперты пока не видят признаков наступления на Украину с территории этой страны.

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Кроме того, российские националистические силы раскритиковали Путина за награждение людей из своего окружения, которые даже не принимали непосредственного участия в боевых действиях, на фоне визита президента Украины террорист Игорь Стрелков-Гиркин упрекнул Путина, что он награждает "своих героев в Кремле", а не российских оккупантов, которые принимают участие в боевых действиях на передовой.

В ISW подчеркнули, что на фоне визита Зеленского в Бахмут главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил еще больше подорвать репутацию Путина в российском информационном пространстве, пытаясь повысить свой авторитет. Пригожин пытается легализовать свою ЧВК, лишить ее клейма "наемника". Он хочет, чтобы "Вагнер" стала легитимным военным формированием в России, которое поддерживает российские национальные интересы.

Возможное наступление из Беларуси: что известно

19 декабря, впервые с 2019 года, российский диктатор Путин посетил с визитом в Минск. Также с ним приехали российские министр обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко критические для Украины решения не принимались.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на боевое дежурство вышли переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер".

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