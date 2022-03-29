Согласно договоренностям стран "Большой семерки", власти Японии призывает бизнес не соглашаться на требования РФ.

Правительство Японии будет просить японские компании отказаться от оплаты России в рублях, особенно в энергетическом секторе.

Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хироказу Мацуно, пишет Nikkei Asia.

По его словам, согласно договоренностям стран "Большой семерки", власти Японии призывают бизнес не соглашаться на требования РФ.

Кроме того, Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что Япония запретит экспорт предметов роскоши в Россию. К запрещенным предметам относятся дорогие автомобили, мотоциклы, алкогольные напитки, косметика, предметы моды и предметы искусства.

Как сообщал УНИАН, страны Большой семерки (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) не будут платить за российский газ рублями, как того требует Россия.

Ранее президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный "недружественным странам" газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме Евро".

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее:"в Европе не будет платить рублями за газ никто".

Канцлер Олаф Шольц также заявлял, что Германия не будет оплачивать газ и нефть в рублях.

Белый дом в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США.

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