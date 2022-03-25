Принятые ЕС санкции против РФ были тщательно подготовлены, страны тщательно обсуждали, какие санкции будут иметь наибольший эффект.

Канцлер ФРГ отметил, что договоры на поставку предусматривают оплату в долларах или в евро.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе после встречи лидеров G7.

"Везде имеются жёсткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта. И это то, что действует сейчас. И там в основном евро или доллар. Мы должны исходить из этого", - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что принятые ЕС санкции против РФ были тщательно подготовлены, страны тщательно обсуждали, какие санкции будут иметь наибольший эффект.

"Мы видим, что эти меры очень эффективны, и мы развиваем их постоянно дальше, пытаемся предотвратить их обход. Тем не менее, это было очень осознанное решение, что из-за экономической структуры, которая имеется, и очень высокой зависимости некоторых стран от определённого импорта нефти, газа или угля, не делать этот импорт частью санкционного режима", - пояснил Шольц.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку контрактом "не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме евро".

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичней: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".