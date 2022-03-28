Контракты в подавляющем большинстве заключены в евро.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро и они будут выполняться.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.

"Контракты, о которых мы знаем, в подавляющем большинстве заключены в евро. И компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", — заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме евро.

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".

Канцлер Олаф Шольц также заявлял, что Германия не будет оплачивать газ и нефть в рублях.

Белый дом в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США.

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