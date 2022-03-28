Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подавляющее большинство контрактов немецких фирм на поставку российского газа предусматривают оплату в евро и они будут выполняться.
Такое заявление он сделал на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.
"Контракты, о которых мы знаем, в подавляющем большинстве заключены в евро. И компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты", — заявил он.
Как сообщал УНИАН, президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.
После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.
Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.
Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме евро.
А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".
Канцлер Олаф Шольц также заявлял, что Германия не будет оплачивать газ и нефть в рублях.
Белый дом в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США.