Подоляк назвал это вторым шагом к эскалации конфликта с Европой.

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину курс рубля начал стремительно падать. Это связано с санкциями, которые развитые страны мира наложили на РФ. Два дня назад в российских обменниках за доллар просили 300 рублей. Но даже при таком курсе купить "зеленые" не удавалось — их попросту нигде не было. Чтобы хоть как-то укрепить валюту, военный преступник и пока еще действующий президент РФ Владимир Путин пошел на отчаянный шаг. Он приказал "Газпрому" перевести все выплаты за поставки российского газа в "недружественные страны" в рубли.

Соответствующее поручение Путин дал на совещании с правительством. Глава РФ заявил: "Поставлять наши товары в Европейский Союз, Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла".

При этом Путин подчеркнул, что изменение касается только перевода средств. Россия продолжит поставлять газ в соответствии с прописанными в контрактах условиями. То есть цена и объемы останутся неизменными. Президент РФ поручил правительству направить в "Газпром" директиву для внесения поправок в действующие договора.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал решение Путина вторым шагом к эскалации конфликта с Европой: "РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от $/€, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый — угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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