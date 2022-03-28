Такое требование - одностороннее и явное нарушение имеющихся контрактов.

Страны Большой семерки (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) не будут платить за российский газ рублями, как того требует Россия.

Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с министрами энергетики стран G7, передает Reuters.

"Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение имеющихся контрактов. ... Заключенные договоры действительны, и компании должны их уважать... Оплата в рублях недопустима, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина", – заявил он.

По словам Габека, это требование - очередная попытка разделить наиболее промышленно-развитые страны.

"Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как вы видите из этого большого единства и решимости, нас не разделить", – говорит министр.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме евро.

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".

Канцлер Олаф Шольц также заявлял, что Германия не будет оплачивать газ и нефть в рублях.

Белый дом в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США.

Вас также могут заинтересовать новости: