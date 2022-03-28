Страны Большой семерки (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) не будут платить за российский газ рублями, как того требует Россия.
Об этом заявил министр энергетики Германии Роберт Габек после конференции с министрами энергетики стран G7, передает Reuters.
"Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение имеющихся контрактов. ... Заключенные договоры действительны, и компании должны их уважать... Оплата в рублях недопустима, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требования Путина", – заявил он.
По словам Габека, это требование - очередная попытка разделить наиболее промышленно-развитые страны.
"Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как вы видите из этого большого единства и решимости, нас не разделить", – говорит министр.
Как сообщал УНИАН, президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.
После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.
Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.
Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме евро.
А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".
Канцлер Олаф Шольц также заявлял, что Германия не будет оплачивать газ и нефть в рублях.
Белый дом в ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США.