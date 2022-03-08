Байден объявил от отказе от энергоресурсов РФ \ фото REUTERS
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа в ответ на военное вторжение РФ в Украину.
О даной мере объявил президент страны Джо Байден.
"Мы запретили весь импорт из России: нефти, газа и всей энергетики. Российская нефть больше не будет принята в портах США", - сказал он.
Байден отметил, что Америка не хочет субсидировать путинскую войну.
Как сообщал УНИАН, правительство Великобритании планирует поэтапно отказаться от всего импорта российской нефти. Этот шаг будет согласован с Соединенными Штатами, и запрет будет вводиться поэтапно в течение ближайших месяцев. В то же время, запрет на российский газ не будет распространяться.