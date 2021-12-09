Бывший авиадиспетчер рассказал польским следственным органам известные ему детали принудительной посадки самолета Ryanair в мае.

Бывший авиадиспетчер рассказал польским следователям, что принудительная посадка в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту была спецоперацией белорусских спецслужб.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных представителей европейских спецслужб.

Сообщается, бывший авиадиспетчер аэропорта Минска бежал в Польшу вместе с мигрантами из ближневосточных стран. Он предоставил польским следователям подробные доказательства того, что самолет посадили в Минске с помощью ложной угрозы взрыва на борту в рамках спецоперации по задержанию оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Согласно его показаниям, тогда в диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". После этого он поддерживал с кем-то постоянный контакт и по телефону сообщал ему обо всем, что происходит с самолетом.

Также сообщается, что авиадиспетчера зовут Олег Галегов, он этнический грузин и женат на белоруске. В день инцидента именно он сообщил пилоту самолета, что на борту якобы находится бомба, и тот должен посадить лайнер в Минске по соображениям безопасности.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, и в итоге запретили белорусским государственным авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

За расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета в Минске взялась Международная организация гражданской авиации (ИКАО, ICAO) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие.

Автор: Олег Давыгора