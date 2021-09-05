Промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в ближайшие недели.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) - специализированное учреждение ООН - представит доклад по результатам расследования о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании журналиста и блогера Романа Протасевича.

Ожидается, что результаты и выводы организация презентует в ноябре 2021 года, пишет DW со ссылкой на ICAO.

Для расследования инцидента с рейсом Ryanair эксперты ICAO, в частности, посещали Минск. Тогда руководитель группы Сильвен Лефойер отмечал, что в организации уже смогли составить "общую картину происходящего".

Члены совета организации должны быть проинформированы о состоянии расследования уже 13 сентября. Если они согласятся с содержанием доклада, тогда его представят общественности.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Читайте такжеТалибы слезоточивым газом и стрельбой в воздух разгоняли акцию женщин в Кабуле (фоторепортаж)Однако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, и в итоге запретили белорусским государственным авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

За расследование обстоятельств вынужденной посадки самолета в Минске взялась Международная организация гражданской авиации (ИКАО, ICAO) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие.

Автор: Катерина Комолова