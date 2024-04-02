Показательная деоккупация: как возвращается к жизни Карабах

Полгода назад, осенью 2023-го, карабахский город Ханкенди (под контролем карабахских армян его называли Степанакерт) вернулся под влияние Азербайджана. Этого момента в Азербайджане ждали три десятка лет. УНИАН узнал, как происходит восстановление региона.

Деоккупация захваченных россией территорий, поиск точек соприкосновения тех, кто долгое время находился под влиянием российской пропаганды, и тех, кому повезло не оказаться в оккупации, общих целей, необходимость объединения – один из сложнейших вопросов, которые будут стоять перед Украиной после окончания войны. Но насколько все это возможно? Чужой опыт демонстрирует – возможно. Специальный корреспондент Мубариз Асланов побывал на Южном Кавказе и подготовил для УНИАН репортаж о восстановлении Карабаха после возвращения региона под власть Азербайджана.

Разделяй и властвуй

Карабах – международно признанная территория Азербайджана. Еще сто лет назад, в 1923 году, эта территория, населенная азербайджанцами и армянами, после завоевания Азербайджана большевиками, получила в составе Азербайджанской ССР статус автономной области. Эта юридическая тонкость заложила основу будущей межэтнической напряженности. Возможно, в этом и состоял план советских функционеров – так удобнее было держать Южный Кавказ под контролем.

Первые провокации карабахских сепаратистов, при поддержке армянского партийного руководства и с молчаливого одобрения Москвы начались в регионе еще в 80-е прошлого века, перед распадом СССР. А уже в 1992 году вспыхнула первая карабахская война. Тогда контроль над регионом установила Армения. Множество азербайджанцев вынуждены были покинуть свои дома и превратиться в беженцев – аналогично тому, как десятки тысяч украинцев стали внутренне перемещенными лицами после оккупации россией Крыма и части Донбасса… А возвращение под контроль Баку всей территории Карабаха и семи прилегающих к нему районов стало главным требованием Азербайджана.

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Часть территорий, которые в 90-х оказались под контролем армян и российских "миротворцев", Баку вернул после второй карабахской войны в 2020 году. А 19-20 сентября 2023 года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, освободив остальную часть Карабаха в ходе локальной антитеррористической операции.

Восстановление после деоккупации

Севиль Новрузова, жительница города Физули на границе Карабаха с Ираном, прожила тридцать лет в Баку – как беженка. Женщина вспоминает, как в 1993 году их выселили и рассказывает, что когда-то ее дом находился в 300 метрах от того места, куда сейчас вернулась ее семья.

"Сейчас во многих странах мира идет война. Украинцы находятся в такой же ситуации, как и мы 30 лет назад. Я их очень хорошо понимаю. Желаю, чтобы украинцы вскоре испытали ту радость, которую испытываем мы сейчас, пусть вернутся в свои освобожденные дома. Пусть они будут уверены, что это возможно. Желаю терпения родственникам погибших украинцев", - говорит она.

Как рассказывают местные жители, в начале 90-х город Физули и его окрестности был практически полностью разрушен, стерт с лица земли армянскими вооруженными силами, а все, что уцелело – было заминировано. После освобождения азербайджанской армией в октябре 2020 года в Физули происходит массовая реконструкция центра города, большая стройка. Новые дома, в которые возвращаются бывшие беженцы, в прямом смысле возводятся на руинах старого города.

Еще один город – Агдам – пострадал еще больше. По свидетельствам очевидцев, он и его окрестности были разрушены "до последнего кирпича". После освобождения в 2020 году, Армения предоставила Азербайджану данные, согласно которым здесь "закопано", по крайней мере, 97 тысяч мин.

Сейчас процессы разминирования и восстановления Агдама проходят параллельно.

А вот сердце Карабаха – город Шуша, расположенный на самой высокой вершине Малых Кавказских гор, сегодня превратился в одну большую стройку. После того, как 8 мая 1992 года он был занят армянскими вооруженными силами, а местное население изгнано, были разрушены не только дома жителей, но и культурные памятники. К примеру, мечеть Говхарага, историческая крепость Карабахского Панахали-хана, который основал здесь административный центр ханства в 1752 году, дабы эффективнее защищать себя от часто нападающих иранских шахов.

После освобождения в 2020 году Шуша превратился в крупную строительную площадку. Здесь отстраиваются мечети и реставрируется церковь, за три последних года появилось три современных гостиницы, возводятся и вводятся в эксплуатацию новые жилые комплексы.

Шукюр Гасанов переехал с родителями в город Шуша, когда учился в средней школе.

"Мы жили хорошо, мы были с армянами в нормальных отношениях, пока не пришли армянские сепаратисты. Когда нас выселили, моим детям было 8-9 лет. Сейчас им по 40 лет. Когда мы уезжали, нам перекрывали дороги, забрасывали автомобили камнями… Пострадало много невинных людей", - вспоминает мужчина.

Дом Шукюра Гасанова в Шуше был полностью разрушен. Но сейчас, через 30 лет, хотя его семья возвращается в новое жилье, у людей есть ощущение – возвращаются в свои дома.

Переименования "ко времени"

Азербайджанцы, которые три десятка лет не были дома, едут в родной Карабах в рамках государственной программы возвращения беженцев. При этом, они намерены не только отстроить свой быт, а изменить даже топонимы, чтобы ничего не напоминало о длительной оккупации.

Один из ярчайших примеров – город Ханкенди.

Название города, построенного карабахским ханом Мехдигулу-ханом в середине XVIII века, означает "Ханское село". Даже после оккупации царской россией в середине XIX века это название сохранялось по просьбе местных дворян. Однако после установления Советской власти, искусственного создания "Нагорно-Карабахской автономной области" и определения Ханкенди центром провинции, городу было присвоено имя "Степанакерт" - в честь большевика Степана Шаумяна.

Накануне распада СССР, в 1991 году, решением Верховного Совета Азербайджана прежнее название города – Ханкенди – было восстановлено. Но просуществовало оно ровно до первой карабахской войны. После того, как регион заняли армяне и до сентября 2023 года Ханкенди существовал как "Степанакерт". Сейчас "столица" Карабаха восстановила историческое название.

По наблюдениям спецкорреспондента УНИАН, сейчас в Карабахе и прилегающих регионах все спокойно и стабильно – военный конфликт позади, идет процесс повторного восстановления разрушенных территорий и возвращения беженцев, вынужденных покинуть свои дома 30 лет назад.

Мубариз Асланов