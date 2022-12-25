Война в Украине еще больше ухудшает ситуацию в мире с обеспечением бедных стран продовольствием, отметил понтифик.

Папа Римский Франциск в рождественском поздравлении верующим дважды упомянул Украину.

Пусть же наш взгляд наполнится лицами братьев и сестер - украинцев, которые переживают это Рождество в темноте и холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, спровоцированных десятью месяцами войны, сказал понтифик в праздничном поздравлении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Пусть же Господь сделает нас готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать тем, кто страдает, и просветит умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно прекратить эту безумную войну", - сказал он.

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Папа Римский также напомнил, что война в Украине еще больше ухудшает ситуацию с обеспечением бедных стран продовольствием.

"Война в Украине еще больше ухудшила ситуацию, подвергая народы опасности голода. Особенно в Афганистане и странах Африканского рога. Каждая война, как знаем, вызывает голод и использует продовольствие как оружие, препятствуя ее распределению среди населения, которое уже и так страдает", - сказал Папа Франциск.

Важные заявления Папы Римского Франциска насчет войны Украины с РФ

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Папа Римский Франциск заявил, что государствам "морально приемлемо" поставлять Украине вооружение, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии.

В конце ноября понтифик сказал, что самыми жестокими участниками войны среди российских военных являются буряты и чеченцы.

Также Папа Римский предлагал стать посредником на переговорах между Ураиной и Россией, но в Кремле от такого предложения Ватикана отказались.

14 декабря понтифик призвал скромно отпраздновать Рождество, а средства, которые не были потрачены на подарки, пожертвовать на помощь страждущему украинскому народу.

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